„Let’s All Chant“ – Remix for free

„(Ooh Ooh) Let's all chant / Your body, my body Everybody move your body“ diesen Refrain aus einem DER Discoklassiker aus dem Jahr 1977 kennt wirklich jede(r) – auch wenn #mensch zu jung ist, um damals im Studio 54 ** dazu abgetanzt zu haben.

Sie stammen aus dem Charthit „Let’s All Chant“ der Michael Zager Band, bei der später auch Whitney Houston und ihre Mutter Cissy Houston sangen, etwa beim Lied „Life's a Party“.

Jetzt hat sich der queere DJ und Producer Daddy Squad dem Klassiker angenommen – und bietet „Let’s All Chant“ als Gratis-Download an. Dafür musst du nur hier klicken und noch zwei weitere kleine Schritte befolgen. linktr.ee/daddysquad.official

** Am 26. April 1977 eröffnete in der 54. Straße in New York der Klub, der zum Synonym für Disco, Hedonismus, feierfreudiges Jetset und Nachtleben werden sollte. Künstler wie Andy Warhol, Grace Jones, Mick Jagger, Cher, Divine, Madonna oder auch Diana Ross gingen hier ein und aus. 1980 wurde die Disco aufgrund von Steuerhinterziehung geschlossen, 1981 – 1986 war sie wieder ein Schmelztigel der Tanzfreudigen.