Let the beat control your body

Vitalic

Noch vor fünf Jahren lieferte der französische Producer und DJ Vitalic zusammen mit Miss Kittin mit „Hans Is Driving“ eine psychedelische Space-Disco-Nummer ab. Jetzt meldet er sich mit einer herb-frischen Technolektro-Nummer zurück, die sich nicht scheut, im Jahr 2001 zu wildern, belgische EDM der 1980er zu ehren und mit aktuellsten Effekten zur vollen Klubgröße aufzulaufen.

Foto: One Little Indian Björk 2004 Für Björk remixte er einst „Who Is It“ von ihrem Album „Medúlla“

„CARBONIZED“ passt ganz hervorragend in die Zeit der klubbigen Open Airs, bei denen wir endlich wieder alle zusammen feiern können **. Im Herbst diesen Jahres plant der 1976 geborene Franzose sein fünftes Album, „DISSIDÆNCE“, zu veröffentlichen, es wird heiß erwartet, zeigte er doch im Laufe der Jahre, was für ein genialer Meister der Musik er ist, sei es als Remixer für The Hacker, Daft Punk und Björk oder eben als eigenständiger Künstler. Das kommende Album wird in zwei Ausgaben erscheinen. Warum?

Nun: „Mehr als alles andere war es eine Frage des Timings. Während des Komponierens merkte ich, dass sich acht Tracks zu wenig für ein Album anfühlten, und sechzehn waren wirklich zu viel, also entschied ich mich, das Ganze zu halbieren! Der Hauptgrund ist jedoch, dass ich das Gefühl hatte, nicht alles ausdrücken zu können, was ich auf dem ersten Band wollte – als ob etwas unvollendet geblieben wäre“, so Vitalic aka Pascal Arbez-Nicolas.

