„LG7“ – Lady Gaga mit Countdown

Expand Foto: Universal Music Ihr erstes Album wurde 2008 veröffentlicht: „The Fame“

Sie macht Musik, in der sich eine ganze Generation Queers wiederfindet und verstanden fühlt. Ihre Fans, die Lady Gaga aka „Mother Monster“ selbst zärtlich ihre „Little Monster“ nennt, können sich freuen, das neue Album „LG7“ kommt schon bald.

Und sie ist auch erneut ganz vorne in den Charts: „Die With a Smile“ von der Musikerin an der Seite von Bruno Mars ist ein weltweiter Hit. In den USA erreichte die Retro-Pop-Nummer sogar Platz eins, das lässt den Misserfolg der Single danach, „Disease“, fast vergessen – in Deutschland war nur Platz 70 drin, in UK immerhin ein guter Patz 7. Aber Lady Gaga wäre nicht so lange dabei, wenn sie nicht einfach weitermachen würde und dann doch wieder einen Treffer landet. Schon in wenigen Tagen (oder Wochen) soll ein neues Album erscheinen, es soll variantenreich sein, wie sie vorab verriet. Düstere Dance-Stücke und poppige Nummern vereinen.

„Ich liebe es, Genres zu durchbrechen, und ich liebe es, Musik zu erforschen“, zitieren sie dazu die Kolleg*innen des Magazins ELLE. Aber immer soll es typisch Gaga sein. Und es soll eben schon ganz, ganz bald erscheinen, womöglich am Valentinstag, sagen Insider*innen. Oder auch schon früher, denn irgendetwas wird kommen, nicht ohne Grund gibt es einen Countdown auf ihrer Homepage www.ladygaga.com. Und der zählt zum 27. Januar runter ...

Ein neues Album von Lady Gaga, oder egal von welcher weltoffenen und queerfreundlichen US-Sängerin, von welchem weltoffenen und queerfreundlichen US-Künstler, ist ein Lichtblick aus dem Land of the Free für den Teil der Welt, der sich große Sorgen macht, was in den nächsten vier Jahren aus den USA zu uns kommt. Daher: Einfach mal abtauchen in Gaga-Beat-Gewitter und in Pop-Refrains ... Die viel zu mächtig gewordenen Ami-Populisten vergessen und sich der Musik hingeben.

× Erweitern Foto: Universal Music/ M. Vivanco Lady Gaga 2011

Lady Gaga wurde am 28. März 1986 geboren, seit 2008 landet die Sängerin Hits wie „Poker Face“, „Bad Romance“, „Applause“, „Born This Way“, „Shallow“ und „Rain on Me“ (mit Ariana Grande). Gagas Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace of Base-Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und zudem beim selben Label. Gut zu wissen: Auch als Schauspielerin ist „Mother Monster“ sehr erfolgreich, etwa in dem Familiendrama „House of Gucci“ 2021.

