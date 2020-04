ChillOut: Der Berg ruft!

× Erweitern Foto: M. Rädel Wald Berge Schwarzwald

Liam Thomas

Einfach mal verreisen ist gerade nicht gewollt und das aus gutem Grund. Also sitzt man in der Bude und denkt voller Sehnsucht an die Orte, die man noch vor wenigen Worten selbstverständlich besucht hat. Und Freunde knuddeln, zusammen im Freien toben: Auch das geht nicht.

Da wird man natürlich schwermütig. Gefangen in der Stadt, in der Wohnung, wenn draußen so langsam der Frühling den Winter sanft herausdrängt, die Natur praller wird, die Knospen treiben ...

Damit einen jetzt nicht der Hafer sticht und einen der Corona-Lagerkoller frustriert zurücklässt, braucht man Musik wie von William Orbit, Hans-Peter Lindstrøm, The Orb oder eben Liam Thomas. Sein neuer Track „Against My Skin“ ist entspannte Chill-out-Mucke, die beruhigt und auch perfekt fürs Yoga im Homeoffice geeignet ist.

Foto: M. Rädel Frühling Krokus Biene

„'Against My Skin' ist ein Track über die Beührung des von dir geliebten Menschen, und wie einzigartig sich diese Berührung anfühlt im Vergleich zu jeder anderen. Der Song ist eine Hommage an diejenigen, die du liebst und wie wahrhaftig wichtig sie dir sind“, Liam Thomas

Liam Thomas' „Against My Skin“ erscheint am 10. April, www.sine-music.com