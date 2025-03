Liebeslied an verstorbenen Ehemann

× Erweitern Foto: Scott E. Schwimer Mike Maimone

Der US-Künstler Mike Maimone ehrt seinen vor zwei Jahren verstorbenen Ehemann mit einem wunderbaren Liebeslied: „On My Way“. Ein gar nicht düsteres, sondern einfach berührendes Feel-Good-Lied.

„Ich wusste, dass dieses Album für jeden schwierig sein würde, der das Trauma erlebt hat, einen geliebten Menschen vorzeitig zu verlieren. Aber ich wollte den Zuhörer nicht im Dunkeln lassen – ich wollte einen Ausweg finden“, so der Musiker schriftlich über „On My Way“. „Auf der A-Seite geht es darum, die Liebe zu finden, und auf Seite B geht es um Verlust.“

Diese brandneue Single ist die erste Veröffentlichung aus seiner kommenden EP „Guess What? I Love You“, die Lieder sind alle eine rührende Hommage an seine große Liebe. Musik, wie gemacht für den Frühling, Musik, die eine besondere Beziehung feiert, ein wunderbares Gedenken an eine erfüllte Partnerschaft. www.instagram.com/mikemaimonemusic

