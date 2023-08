Lieblingslieder: Leslie Clio erfreut mit „Repeat“

Foto: Four Music Leslie Clio

Die Pop-Soul-Sängerin Leslie Clio veröffentlicht mit „Repeat“ ausgewählte Lieder, die ihr am Herzen liegen. Das war doch schon 2019? Ja, aber jetzt endlich so, wie es sein sollte, als Album, nicht als EP.

Dazu verriet die Musikerin unlängst auf Social Media: „Eigentlich sollte meine Repeat-EP schon damals ein Album werden. Das hole ich jetzt nach. Teardrops ist der erste von zwei neuen Songs.“ Mittlerweile ist neben diesem Klassiker aus den 1980ern noch ein weiterer Evergreen erschienen: „Twist in My Sobriety“.

Unsere Anspieltipps auf dem Album sind unter anderem „You Don’t Own Me“, „The Clapping Song“ und „Hope of Deliverance“. Klasse Musik für einen klasse Tag, ein Muss für Fans von Soul und Pop. Und für uns zudem gesungene Startipps! Über Leslie Clio: Sich treu bleiben, auf die innere Stimme hören, Resilienz, das ist der Sängerin wichtig, darüber singt sie. Leslie Clio, geboren am 16. August 1986, ist eine seit 2012 sehr erfolgreiche Künstlerin, deren Musik aber trotz Hamburger Herkunft international klingt. „Ich bin viel in London und habe dort und in den USA meine musikalischen Partner (...). Die sind über die ganze Welt verteilt.“ Kennen wirst du von ihr die Hits „I Couldn't Care Less“, „And I'm Leaving“, „Eureka“ sowie „My Heart Ain't That Broken“ und „Home“. linktr.ee/LeslieClio