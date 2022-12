Lieblingssongs von The-Baseballs-Stern Basti

× Erweitern Foto: S. Sindt

Foto: S. Sindt The Baseballs

Hier erfährst du, was die Stars hören. Diesen Monat dabei ist Basti von der Band The Baseballs. Seine drei aktuellen Lieblingssongs sind alles andere als Mainstream.

„Svag“ von Victor Leksell: „Eine schwedische Popnummer, die so einen unglaublich schönen Vibe hat. Keine Ahnung, worum es geht, aber mich entspannt der Song unglaublich und gibt mir ein Gefühl von Urlaub.“

ela. „Scharade“: „Mit Ela schreibe ich ganz häufig zusammen für andere Musiker*innen. Sie ist für mich eine der besten Songwriterinnen des Landes und darüber hinaus auch noch selbst eine unglaubliche Sängerin. Dieser Song ist einfach nur unendlich schön.“

Ben Platt „Happy to Be Sad“: „Ben Platt ist ein Sänger nicht von dieser Welt. Mit welcher Leichtigkeit er die schwierigsten Töne singt und dabei auch noch echte Emotionen rüberbringt. In diesem Song singt er davon, dass es gut ist. traurig zu sein, wenn der Partner mal weg ist, denn das zeige nur, wer sehr man ihn liebe. Da leuchtet mein Schnulzenherz.“ www.thebaseballs.com

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu