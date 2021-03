Lil Nas X „Es geht um einen Mann, den ich letzten Sommer getroffen habe“

× Erweitern Lil Nas X

Lil Nas X Geboren wurde Lil Nas X 1999

Er ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, schwul und vor allem ein toller Künstler. Heute präsentiert Lil Nas X sein neues Lied „Montero (Call Me By Your Name)“. In einem fiktiven Brief schreibt er über das Lied:

„Lieber 14-jähriger Montero, ich habe ein Lied mit deinem Namen im Titel geschrieben. Es geht um einen Mann, den ich letzten Sommer getroffen habe. Ich weiß, wir haben versprochen, uns niemals öffentlich zu outen. Ich weiß, wir haben versprochen, niemals diese Art von schwuler Person zu sein. Ich weiß, wir haben versprochen, mit dem Geheimnis zu sterben, aber dies wird vielen anderen queeren Menschen Türen öffnen, um einfach zu existieren. Du verstehst sicher, dass das sehr beängstigend für mich ist, die Leute werden wütend sein, sie werden sagen, ich dränge mich auf ihre Agenda. Aber die Wahrheit ist, das tue ich. Eine Agenda, um die Leute dazu zu bringen, sich aus dem Leben anderer herauszuhalten und nicht mehr zu diktieren, wer sie sein sollen. Ich sende dir Liebe aus der Zukunft.“

Ein mutiger, mit Grammys und MTV-Awards ausgezeichneter und in den Charts erfolgreicher Künstler, der für mehr Sichtbarkeit, damit auch für mehr Toleranz und Akzeptanz sorgt. Ein sympathisches Role Model für Queers weltweit, ein Vorbild für Teenager und Kids – und zugleich auch eine Inspiration Hip-Hop-Fans, den die müssen (oft) noch lernen, von alten Stereotypen loszukommen.

Funfact: Mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley Cyrus, hatte Lil Nas X bei uns mit „Old Town Road" einen großen Hit. In den USA wurde es zur der Single, die am längsten an der Chartspitze stand.