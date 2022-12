Linus and the Moon „To the Moon and Back“

× Erweitern Foto: Martin William Landl

Foto: Martin William Landl Linus

Linus von Linus and the Moon sei „ein melancholischer Elektropop-Produzent und Künstler direkt aus den skandinavischen Wäldern“, zudem schaut der Künstler super aus und macht vor allem beste Musik mit leichtem Retro-Touch, die an Italo Pop der 1980er erinnert.

Sein neues Lied „To the Moon and Back“ transportiert extrem viel Gefühle und erfreut mit einer Melodie, die sich mit ihrer bitten Süße und der umschmeichelnden Sehnsucht sofort ins Hirn eingräbt.

Entstanden ist das Lied „To the Moon and Back“ zusammen mit Johannes Trossö, dessen Gitarrenspiel die stimmige Komposition noch zusätzlich veredelt. Das Stück sei „eine Feier der Liebe“ in seinem eigenen Leben und Linus möchte, dass wir auch fühlen, dass „Liebe das Coolste ist, das wir haben“. soundcloud.com/linusandthemoon