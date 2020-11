× Erweitern Foto: www.smalltownsupersound.com Hans-Peter Lindstrøm

Hans-Peter Lindstrøm

Manchmal dauert es eben etwas länger. Im Falle dieses musikalischen Kleinods aus Norwegen satte 11 Jahre.

Eigentlich hatte der gefeierte DJ und Producer seine Chill-out-Trance-Version des Weihnachtsklassikers „Little Drummer Boy“ ja schon 2009 auf den Markt gebracht, allerdings nur in kleiner Stückzahl.

Little Drummer Boy: Hans-Peter Lindstrøm

Und seitdem wurde sein über 40 Minuten langes Lied nur als Download angeboten ... 2020 hat Hans-Peter endlich das Flehen seiner Fans erhört und veröffentlicht das gute Stück auf Vinyl. Auf der A-Seite lockt ein auf 21 Minuten gestrafftes Original, auf der B-Seite gibt es eine 13 Minuten lange Disco-Version. Pa rum pum pum pum!

Das Lied vom kleinen Trommler, dem „Little Drummer Boy“, entstand 1941 in den USA, erfolgreiche Versionen gab es schon von so unterschiedlichen Interpreten wie Marlene Dietrich, Boney M., David Bowie und The Trapp Family. Über den Musiker: Der am 16. Februar 1973 geborene Musiker Hans-Peter Lindstrøm aus Norwegen produziert beständig extrem gute und vor allem in der Klubwelt erfolgreiche Tracks. Der DJ und erklärte Disco-Fan wurde durch Hits wie „I Feel Space“, „Martin 5000“ sowie „Windings“ und „Breakfast in Heaven“ bekannt, zudem remixte Hans-Peter auch schon Frida von ABBA.

www.facebook.com/hplindstrom