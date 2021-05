Little Mix & GALANTIS & Herr Guetta

Die Eurodance-Abräumer GALANTIS taten sich mit der Girlgroup Little Mix und dem französischen DJ-Superstar David Guetta zusammen. Herausgekommen ist ein erfrischender Track, ein „Heartbreak Anthem“, das NICHT traurig macht.

Via E-Mail verrät die eine Hälfte von GALANTIS, Christian Karlsson, dazu: „Wir sind jetzt bereits seit über einem Jahr an 'Heartbreak Anthem' zugange! Alles begann kurz vor der Pandemie mit einer Akkordfolge in einem Studio in London. Wie bei vielen anderen Kollaborationen in diesen Zeiten, war es ein mehrmonatiger Remote-Arbeitsprozess, mit Stems, die zwischen London, Los Angeles, Stockholm und Paris hin und her geschickt wurden. Wir hatten mit David schon seit geraumer Zeit über eine Zusammenarbeit gesprochen und dann noch Little Mix mit ihren einzigartigen, starken Stimmen dabei zu haben, hat es zu etwas wirklich Besonderem gemacht. Es fühlt sich großartig an, es nun endlich mit der Welt teilen zu können!“