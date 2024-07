„Live at the Opera House“ – Sylvester

×

Foto: Fantasy Sylvester „You Make Me Feel (Mighty Real)", „Stars" und „Do You Wanna Funk?": Sylvester (6.9.1947 – 16.12.1988) veröffentlichte zwischen 1973 und 1986 eine ganze Reihe erfolgreicher Soul-, Funk- und Discoplatten

Sylvester Das Konzert im San Francisco War Memorial Opera House ist legendär und bewies, dass Disco auch hervorragend live funktionieren kann

1979 wagte sich Sylvester zusammen mit Martha Wash und Izora Rhodes-Armstead (später bekannt als die Weather Girls) an ein aufwendiges Live-Konzert in San Francisco, das zudem aufgezeichnet wurde. Und das gibt es jetzt (bald!) auf 3LP und 2CD.

„Live at the Opera House“ von Sylvester ist ein wilder Ritt in ebenso wilde Disco-Sphären, in Perfektion und mit viel, viel Soul live umgesetzt. Kein Wunder, dass die Lieder, etwa „You Make Me Feel (Mighty Real)“, „Body Strong“ und „Dance (Disco Heat)“, noch heute gehört werden! Das Konzert im San Francisco War Memorial Opera House ist legendär und bewies, dass Disco auch hervorragend live funktionieren kann. Das Album erscheint im September mit bisher unveröffentlichten Liedern, den bereits erwähnten Charterfolgen und zudem mit einer Fülle an Bildern, die es bisher nicht zu sehen gab. Ebenfalls auf der 3LP / 2CD ist die feierliche Übergabe des Stadtschlüssels an Sylvester. Es war sicherlich ein Höhepunkt in der Karriere Sylvesters, aber nicht der einzige, folgten doch in den 1980ern noch Hits wie „All I Need“ und auch sein (mit größter) Erfolg „Do You Wanna Funk“ zusammen mit Patrick Cowley (1950 –1982). Dann kam Aids: They verstarb 1988 an den Folgen einer HIV-Infektion, eine DER Stimmen der Disco-Zeit verstummte. Oder eben auch nicht, denn die Musik Sylvesters verschwand nie aus den Radios und Klubs. Sie ist einfach zu gut. Und Sylvester, nicht-binär und glamourös, ist auch einfach zu faszinierend! Und they bewirkt weiterhin Gutes: Die Einnahmen aus Sylvesters Musik unterstützen bis heute zwei HIV- und AIDS-Organisationen in Kalifornien. sylvesterofficial.com, Craftrecordings.com

Foto: Fantasy Martha, Sylvester und Izora: Die Weather Girls waren theys Background-Sängerinnen