Live-Film-Konzert: „Dirty Dancing in Concert“

× Erweitern Foto: Zdenko Hanout

Foto: Zdenko Hanout

Der Film-Klassiker, der 1980er mit seinem Soundtrack eine ganze Generation prägte, kehrt 2024 mit „Dirty Dancing in Concert“ zurück – aufregender als je zuvor.

Die „Dirty Dancing in Concert“-Tour wird im kommenden Frühjahr, nach großen Erfolgen in England, Frankreich und den USA, endlich in Deutschland und Österreich zu Gast sein.

Das Publikum von Dirty Dancing in Concert erlebt den Kinohit auf einzigartige und unvergessliche Weise. Der digital überarbeitete Tanzfilm wird in voller Länge auf einer großen Leinwand gezeigt, während eine sensationelle Live-Band zusammen mit herausragenden Sänger*innen sowie Tänzer*innen die unvergesslichen Hits live und synchron spielen und tanzen.Die Fans werden automatisch von der Magie des Films und der Musik mitgerissen. Sie alle können den Kino-Klassiker, den sie kennen und lieben, noch einmal in voller Länge genießen und gleichzeitig ganz neu entdecken, wenn die Live-Band und die Solisten parallel dazu auftreten. Bei der anschließenden, zugehörigen After-Show-Party können die Fans selbst zu ihren Lieblingssongs aus „Dirty Dancing“ ausgelassen feiern und einen einzigartigen Live-Abend ausklingen lassen. www.semmel.de