Foto: @behrens_photography #LIVE: U96 @ Planetarium Hamburg

Foto: M. Rädel Hamburg Planetarium

Am 1. Dezember werden die Musiker von U96 für jede Menge Bässe, Beats und Melodie sorgen. Live aus dem Planetarium Hamburg, live auf Social Media.

Das legendäre Musikprojekt veröffentlichte 2020 ein von den Kritikern gelobtes Album – zusammen mit Wolfgang Flür (einst) von Kraftwerk: „Transhuman“. Am Dienstag gibt es U96 live zu erleben.

U96 Hits wie „Das Boot“, „Heaven“, „Energie“ und „Love Sees No Colour“ begeistern auch heute noch, Foto: www.facebook.com/U96reboot

Vor Corona wart ihr auch erfolgreich auf Tour in Russland. Was mögt ihr an den Fans dort?

Die russischen Fans sind supertreu und wir sind sehr mit ihnen verbunden. Von unseren Top 10 Superfans sind 4 aus Russland! Warum wir dort aber eine so große Fangemeinde haben, kann ich auch nicht wirklich erklären.

U96 „Transhuman“

Mir scheint, als ob ihr jetzt noch experimentierfreudiger seid als in den Nullern und 1990ern. Ihr wagt auch mal, Lieder ohne Video zu veröffentlichen, die zudem so gar nicht nach U96 klingen.

Wir sind nicht mehr auf der Suche nach Hits und probieren lieber Neues aus, so auch mal eine Pop-Koop wie bei „Night on Earth“. Da wir mittlerweile alles selber machen (Produktion, Label, Booking, Verlag etc.) haben wir auch niemanden mehr, der von uns bestimmte Umsatzzahlen erwartet oder immer auf die Charts schielt. Generell haben wir es aber schon immer geliebt zu experimentieren, und wir hören täglich neue Musik auch von jungen Künstlern, die uns unheimlich inspiriert.

Welche beiden Stücke sollte man sich unbedingt auf dem neuen Album anhören?

Auf jeden Fall natürlich den Titeltrack „Transhuman“ und z. B. den Titel „Clone“, der eigentlich ein klassischer U96-Track sein könnte, sich aber durch die Zusammenarbeit mit Wolfgang doch schon mehr in Richtung Elektronik entwickelt hat. Und wer’s noch nicht kennt: natürlich „Zukunftsmusik“. Ein Titel, der schon älter ist, aber immer noch sehr für unsere gemeinsame Zusammenarbeit steht.

*Interview: Michael Rädel

1.12., U96 live, Planetarium, Linnering 1, Hamburg, 20 Uhr, www.facebook.com/U96reboot