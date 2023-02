London House: JVXTA „Euston Blues“

Mal melancholisch, mal uplifting, das (wohl) nach einem Londoner Bahnhof benannte Album „Euston Blues“ von #Charles aka JVXTA ist ein wahres Meisterwerk. Unlängst erschienen ist die Single „Water Temple“, Ende März folgt das ganze Album, das wir schon vorab hören konnten.

Es beginnt recht gechillt, das erste Lied „No One Needs to Know“ ist ein fast sechs Minuten langes getragenes Chill-out-Werk, das Hörende sanft an der Hand nimmt und ins Nachtleben entführt. Schon bei Lied Nummer zwei wird #mensch zum Tanzen aufgefordert. „Hold On“ ist ein klasse Vocal House Stück mit starker Stimme und eingestreuten Jazz-Piano-Akkorden, die schnell für beste Stimmung und volle Dancefloors sorgen, ein bisschen erinnert der Track auch an Black Box, Inner City oder S'Express.