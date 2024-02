„Count Your Blessings“ – LORI GLORI

× Erweitern Foto: CAPP Records Inc.

Foto: A Stegmann © FOTO: ANDREAS STEGMANN Ihr kraftvolle Stimme machte viele Lieder zu Hits, zum Beispiel „Pray“ von DJ Bobo

Erfolgreich in den Charts war die Sängerin Lori Glori als Teil populärer Projekte schon oft, zu sehen aber nicht immer. Etwa bei DJ Bobo wurde ihre Stimme zwar gerne genommen, in den Videos sah #mensch Lori jedoch nie. Jetzt hat Lori Glori wieder eigene soulig-housige Musik am Start: „Count Your Blessings“.

Eine soulige Empowerment-Hymne, die nicht nur auf die Tanzfläche lockt, sondern auch Mut macht, sich all den Widrigkeiten des Lebens zu stellen. Klubbige Mixe kommen von unter anderem Rico Bernasconi und Tom Pulse. Ein Lied, das sowohl zu Hause als auch im Klub bestens funktioniert!

Über Lori Glori: Die Künstlerin ist die Stimme von international erfolgreichen Charthits. Vor allem in Sachen Eurodance kommt #mensch nicht an ihr vorbei. In den internationalen Charts war die Ausnahmestimme unter anderem mit „Flying High“ (zusammen mit dem Captain Hollywood Project), „Six Days“, „Blow Your Mind“ und „Give Peace a Chance“ (mit Intermission), „There's a Party“, „Pray“ und „Let the Dream Come True“ (mit DJ Bobo) sowie mit Centory und zum Beispiel „Take It to the Limit“. www.loriglorimusic.com