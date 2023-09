Lost Frequencies' Gefühle – melancholisch schön

× Erweitern Fotos: @LostFrequenciesMusic, M. Rädel

Lost Frequencies, alias Felix de Laet

„Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn {…} And the feeling goes on, and on, and on…“ Der aktuelle Erfolg von Lost Frequencies namens „The Feeling“ hat das Zeug zum Spätsommerhit. Letzte lange Nächte im Freien verlangen ja auch danach, oder?

Manche Lieder berühren beim Hören sofort dort, wo bittersüßes Träumen im Hirn und Herz zu Hause ist. Sorgen auch bei den Hörenden für ein gutes Gefühl oder lassen gar tanzen, die eigentlich nicht „so eine Musik“ hören.

So ein Cross-over-Potenzial hat „The Feeling“ von Lost Frequencies aus Belgien. Country trifft auf Dance, Folk auf Trance. Eine absolute Ohrwurmmelodie, ein romantischer Text, der die Liebe besingt und das gemeinsame Erleben. Das Video ergänzt die Musik mit vielen, vielen Bildern, die an alte Fotoalben oder auch (Urlaubs-)Videos aus den 1990ern erinnern. Über Lost Frequencies: Der am 30. November 1993 geborene Belgier steht für kickenden Eurodance und Hits wie „Love to Go“ (mit Kelvin Jones). Seit 2014 landet der auf Social Media gerne rumalbernde Künstler regelmäßig Erfolge in den Klubs und Charts. lostfrequencies.com