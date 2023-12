Lost Frequencies & Tom Gregory: „Dive“

Foto: @LostFrequenciesMusic

Der Sänger Tom Gregory hat zusammen mit dem Producer Lost Frequencies eine starke House-Dance-Nummer am Start, die wir dir nicht vorenthalten wollen.

Tom Gregorys Hits wie „Fingertips“, „River“ und „Never Let Me Down (mit VIZE)“ laufen im Radio rauf und runter, auch seine Zusammenarbeit mit Lost Frequencies hat das Zeug zum Charterfolg! Der am 30. November 1993 geborene Belgier (alles Gute nachträglich zum Wiegenfest!) steht für kickenden Eurodance und Erfolge wie „Reality“, „Where Are You Now“ (mit Calum Scott), „Back to You“, „Love to Go“ (mit Kelvin Jones) und „Are You with Me“. Seit 2014 landet der auf Social Media gerne rumalbernde Künstler aus Brüssel regelmäßig Erfolge in den Klubs und Charts. Hier ist sein aktueller Videoclip.