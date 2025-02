„Love Is a Stillness“ – Sam Smith

Expand Foto: Universal Music Die schrillen Zeiten sind vorerst vorbei. Pünktlich zum Valentinstag veröffentlicht Sam Smith ein neues Lied – eine vom Klavier begleitete Soul-Ballade

Über ein Jahrzehnt nach dem internationalen Durchbruch mit „Latch“ an der Seite von Disclosure und „La La La“ an der Seite von Naughty Boy hat der UK-Sänger fast alles erreicht, was #mensch als Künstler*in erreichen kann.

Sam Smith hat mit Madonna provoziert (wir berichteten), weitere Welthits abgeliefert, bei „And Just Like That...“ mitgespielt und erfolgreich einen James-Bond-Hit („Writing’s on the Wall“) eingesungen. Jetzt meldet sich they gefühlvoll und akustisch zurück, mit der berührenden Ballade „Love Is a Stillness“. Wir sind begeistert! Und freuen uns, dass they den Kritiker*innen mithilfe der Musik zeigt, dass es immer noch um Kunst und Emotionen geht. „Love Is a Stillness“ hat das Zeug dazu, so groß zu werden wie sein Klassiker „Stay With Me“.

Über Sam Smith: They ist neben Elton John der/die erfolgreichste queere Künstler*in der Musikwelt, sorgt mit Musik, Optik und in Interviews für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community. Seit Samuel Frederick „Sam“ Smiths dritter (Solo-)Single „Lay Me Down“ (2013) ging es für Sam, geboren am 19. Mai 1992, beruflich nur bergauf. Optisch ist Sam mal Bär, mal Diva.

