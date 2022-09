Luke Sital-Singh

Morgen erscheint das neue Werk von Luke Sital-Singh: „Dressing Like a Stranger“.

Das Album ist der Nachfolger des 2019 erschienenen Albums „A Golden State“ („...strotzt nur so vor Akkorden und Klangstrukturen des klassischen Westküsten-Songwritings mit Anlehnung an Springsteen“, The Sunday Times), das seinem Umzug nach Los Angeles vorausging.

„Dressing Like a Stranger“ wurde im Golden State geschrieben und aufgenommen. Anfangs arbeitete Luke allein zu Hause in Los Feliz, als COVID-19 über die Welt hereinbrach. Später mietete er ein Studio und nahm ein paar Songs selbst auf, bevor er seinen britischen Kollegen und Singer-Songwriter Dan Croll als Co-Produzenten und Tchad Blake (Fiona Apple, The Black Keys, Elvis Costello) für den Mix hinzuzog.