„On How Life Is – 25th Anniversary Tour“ – Macy Gray

Weißt du eigentlich, dass diese US-Sängerin für den ersten wirklichen Hit der Black Eyed Peas verantwortlich ist? Das war 2000, vor deren großen Durchbruch. Macy Gray war damals schon ein Stern am Musikhimmel.

Denn die Karriere der 1967 in Ohio geborenen Soul-Indie-Pop-Sängerin begann schon 1998, als sie auf dem Debütalbum „Behind the Front“ der bereits erwähnten Black Eyed Peas singen durfte. Ein Jahr später feierte sie schon Charterfolge, etwa mit „I Try“, das Platz sechs der UK-Charts erreichte oder auch mit „Do Something“ und „Still“. Und 2001 gab es sogar einen GRAMMY für „I Try“ in der Kategorie „Best Female Pop Vocal Performance“.

Und das in einer Zeit, als Pop-Stars wie Britney Spears oder auch Atomic Kitten, Christina Aguilera und die Sugababes für Pop standen. Hut ab!Bis heute verkaufte Macy Gray über 25 Millionen Tonträger und landete immer wieder Hits wie „When I See You“ und „Sweet Baby“. Dieses Jahr will sie aber vor allem ihr Debüt feiern.Im Rahmen ihrer „On How Life Is – 25th Anniversary Tour“ kommt die großartige Künstlerin nun drei exklusive Konzerte nach Deutschland – und macht auch in Berlin Station. Am 26. Mai legt Macy Gray im schönen Admiralspalast los.

26.5., Macy Gray: „On How Life Is – 25th Anniversary Tour“, Admiralspalast, S+U Friedrichstraße, Berlin, Beginn: 20 Uhr. Der Vorverkauf startete am 7.2.25 auf myticket.de und in den bekannten Vorverkaufsstellen. macygrayofficial.com