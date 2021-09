Madonna eröffnete, Lil Nas X gewann

×

Lil Nas X, MTV

Der am 9. April 1999 geborene Musiker ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, schwul und vor allem ein toller Künstler. Mit Billy Ray Cyrus, dem Vater von Miley Cyrus, hatte Lil Nas X 2018 bei uns mit „Old Town Road" einen großen Hit. In den USA wurde es zur Single, die am längsten an der Chartspitze stand. Ein mutiges, mit Grammys und MTV-Awards ausgezeichnetes und in den Charts erfolgreiches Vorbild, das für mehr Sichtbarkeit, damit auch für mehr Toleranz und Akzeptanz sorgt. Ein Role Model für Queers weltweit – und zugleich auch eine Inspiration Hip-Hop-Fans, den die müssen (oft) noch lernen, von alten Stereotypen loszukommen.