× Erweitern Foto: Madonna Madonna und Honey Dijon, mit der Trans*-Aktivistin landete sie 2019 an der Spitze der Charts

Madonna: „Finally Enough Love“

Fünfzigmal die Charts anzuführen ist eine stolze Leistung. Das gelang Madonna zwischen 1983 und 2019 in den US-Dancecharts, für eine Sängerin, die aus der Klubwelt kommt, eine wichtige Sache, für die Fans ohnehin ein Freudenfest, das wird im Hochsommer ** gefeiert.

Denn dann erscheint das Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ in zwei Versionen, einmal nur 16 Lieder, einmal wirklich alle 50.

Foto: www.instagram.com/madonna Madonna

Unsere Anspieltipps sind „Holiday“ von 1983, „Justify My Love (Orbit Edit)“ von 1990, „Ray of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit)“ aus dem Jahr 1998, „Sorry (PSB Maxi Mix Edit)“ von 2006 zusammen mit den Pet Shop Boys, „American Pie (Richard "Humpty" Vission Radio Mix)“ von 2000, „Living for Love (Offer Nissim Promo Mix)“ aus dem Jahr 2015 und „I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix)“ von 2019 mit, genau, Trans*-Aktivistin Honey Dijon.

Musikalisch geht die Reise von Disco-Pop, etwa bei „Like a Virgin“, das zusammen mit Nile Rodgers von Chic entstanden ist, über Dance bis hin zu Techno-Pop, Trance und House. Abwechslungsreiche Musik durch Madonnas ehrliches Interesse an den mitwirkenden Künstler*innen und aktiver Teilnahme des „Rebel Heart“ am Geschehen in der Klubwelt.

** Das voraussichtliche Erscheinungsdatum der 3CD-Box ist der 19. August 2022, www.madonna.com

×

×