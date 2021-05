× Erweitern Marcia Barrett: „Survival“

Foto: M. Rädel Boney M. Mit Boney M. gelangen ihr unzählige Hits

Zwischen 1976 bis 1986 war sie eine der Sängerinnen DER Disco-Pop-Formation aus Deutschland: Boney M. Nach der Bandtrennung nahm Marcia Barrett in den 1990ern ein Soloalbum auf, doch die Veröffentlichung musste warten.

Denn das musikalische Projekt, das schon 1990 zusammen mit Ehemann Marcus James begonnen wurde, trat in den Hintergrund, als Marcia Barrett die Diagnose Krebs bekam. Gleich zweimal musste die Künstlerin gegen die Krankheit ankämpfen. 1997 dann konnte das Projekt – inzwischen stand der Name fest: „Survival“ – zusammen mit dem US-Producer Scott Christina beendet werden. Doch erst 1999, im selben Jahr stürmte ein Boney-M.-Remix die Charts („Ma Baker“ mit SASH!), wurde es veröffentlicht, allerdings nicht überall und ohne viel Promotion.

Das ist jetzt im Juni 2021 anders, am 16. Juni wird „Survival“ von Marcia Barrett als Expanded Edition weltweit digital veröffentlicht werden, mit Bonustracks und einem Remix. Unsere Anspieltipps sind „Only the Strong Survive“, „Sugar Sugar“, „I Don’t Know Why“ und „Missing Your Water“.

In ihrer Zeit mit Boney M. landete sie Charthits wie „Daddy Cool“, „Felicidad (Margherita)“, „Gotta Go Home“, „Kalimba De Luna“ und „Rivers of Babylon“. Marcia sang beim meist mehrstimmigen Projekt Boney M. auch bei zwei Nummer-eins-Hits die Lead Vocals: „We Kill the World (Don’t Kill the World)“ (1981 Platz 1 in Spanien) und „Belfast“ (1977 Platz 1 in Deutschland). Aktuell ist Marcia Barrett erneut hoch in den Charts: Durch eine TikTok-Kampagne wurde ein Remix von Boney M.s „Rasputin“ zusammen mit MAJESTIC wieder zum Erfolg. www.marciabarrettsite.com