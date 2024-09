Marcin – weltweites Phänomen und Musiker

× Erweitern Foto: N. Fancher

Er gilt als DER Gitarrist der Gen Z. Am 13. September erscheint Marcins Debütalbum „Dragon in Harmony“: eine Demonstration seines selbst-entwickelten, atemberaubend virtuosen Stils, Gitarre zu spielen in 14 genre-übergreifenden Titeln.

Bei TikTok, YouTube und Instagram begeistert der in Polen geborene 23-jährige Musiker bereits acht Millionen Follower mit seinem unnachahmlichen Stil, die Gitarre mit beiden Händen am Griffbrett zu spielen. Marcin zerlegt Klassiker aus Rock, Hip-Hop oder Klassik in „real time“ in ihre Einzelteile und türmt diese zu neuen Gitarren-Arrangements auf, wobei er die Akkorde, Melodien und eine handtrommelartige Percussion gleichzeitig spielt. Ein musikalisches Spektakel als One-Man-Show. Marcin erreichte mit seinem Gitarrenspiel in den TV-Talentshows „America’s Got Talent“, „Must Be the Music“ (Polen) und „Tu Si Que Vales“ (Italien) jeweils das Finale und begeisterte live bereits tausende Menschen als musikalischer Gast bei NBA-Halbzeit-Shows und als Support Act von OneRepublic. Auch Kritiker vom „Rolling Stone“, „Billboard“, „Premier Guitar“ oder „Guitar World“ preisen Marcin als „einen der talentiertesten Gitarristen seiner Generation“. Demnächst kommt er auf Tour! www.instagram.com/marcin.music