Für Fans und Nerds

Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“: Einen sooo großen Hit zu haben, kann Segen und Fluch sein. Mariah nimmt es mit Witz und verkauft sogar Weihnachtsmode ...

Soul-Popperin Mariah Carey hat ihre Fans erhört und veröffentlicht am Anfang Oktober eine Doppel-CD voller Raritäten und Liveaufnahmen: „The Rarities“.

Heute postete die Diva – sie selbst liebt es, sich so zu inszenieren – erste Bilder der anstehenden Veröffentlichung. „The Rarities“ versammelt sowohl „alte“ als auch aktuellere Raritäten, sprich B-Seiten und Bonustracks, die Mariah am Herzen liegen – die es aber nicht immer auf die Alben geschafft haben.

Mariah Carey

Über Mariah Carey

Los ging es Ende der 1980er, als Mariah Carey (geboren am 27. März 1970) ihrem späteren Ehemann Columbia-Manager Thomas Mottola vorgestellt wurde. Er war begeistert und nahm sie unter Vertrag.

Die Hits kamen und kamen, vor allem in den USA schlugen Singles und Alben wie „I Don’t Wanna Cry“, „Vision of Love“ und „Dreamlover“ ganz groß ein. In Deutschland kam der Durchbruch 1994 mit „Without You“, einer Ballade vom 1993er-Erfolgsalbum „Music Box“. Bis heute landet sie immer wieder große Hits, etwa „Touch My Body“, „We Belong Together“ und natürlich „All I Want for Christmas Is You“.

