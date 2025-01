Marianne Faithfull ist tot

×

× Erweitern Foto: www.mariannefaithfull.org.uk „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt. Marianne ist heute in London im Kreise ihrer geliebten Familie friedlich verstorben. Wir werden sie schmerzlich vermissen.“ (Quelle: BBC)

Expand Foto: Ellen Von Unwerth Große Erfolge feierte sie auch als Schauspielerin, etwa in „Irina Palm“. Ein großes Thema war zeitlebens auch ihre (in den 1980ern überwundene) Heroinsucht.

Mit Bestürzung müssen wir leider schreiben, dass die legendäre britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Für die am 29. Dezember 1946 geborene Sängerin ging es 1964 mit dem von Mick Jagger und Keith Richards (beides Musiker der Band The Rolling Stones) geschriebenen Lied „As Tears Go By“ weltweit erfolgreich los, schnell wurde Marianne Faithfull eine der führenden Künstlerinnen der „British Invasion“ in den USA, sie war DAS Gesicht und die Stimme der jungen Wilden aus UK. Aber der Hype ging irgendwann vorbei – und in den 1970ern machte sie dann vor allem durch ihren Drogenkonsum und ihre Beziehungen Schlagzeilen.

Expand Marianne Faithfull 2011 bekam Marianne Faithfull den höchsten französischen Orden für Künstler*innen, den „Ordre des Arts et des Lettres“.

Bis 1979 dann Mariannes wohl größter Erfolg als Musikerin erschien, das Album „Broken English“ mit den Welthits „The Ballad of Lucy Jordan“ und in 1980 dann „Broken English“. Sie war wieder da, gereift, stark, gesund und ein Vorbild für so manche Frau (und Queer)! Ab 2007 räumte Marianne Faithfull (erneut) als Schauspielerin ab, etwa in der Tragikomödie „Irina Palm“ als Sexarbeiterin mit Herz (und Hand). Und auch mit der Musik lief es bestens. Nun ist Marianne Faithfull heute, am 30. Januar, verstorben, laut der BBC „im Kreise ihrer Familie in London friedlich eingeschlafen“. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freund*innen. www.mariannefaithfull.org.uk