„She Walks in Beauty“ – MARIANNE FAITHFULL

× Erweitern Foto: Rosie Matheson MARIANNE FAITHFULL und WARREN ELLIS Ein sehr gutes Team: Marianne Faithfull und der Musiker Warren Ellis

MARIANNE FAITHFULL und WARREN ELLIS

Eine ganze Reihe großer Künstler hat sich für das Album „She Walks in Beauty“ von Marianne Faithfull und Warren Ellis zusammengetan. Nick Cave zum Beispiel, oder auch Brian Eno.

Das Gedicht, das dem Werk seinen Namen gab, „She Walks in Beauty“, stammt aus der Feder von Lord Byron (1788 – 1824), geschrieben wurde es 1814. Das Album vereint 11 verschiedene Gedichte verschiedener Künstler, mit wunderbarer Chill-out-Musik unterlegt.

„Es ist wirklich sehr romantisch – gar nicht so, wie man sich Byron vorstellt“, erklärt Marianne Faithfull dazu schriftlich. „Es ist so unglaublich schön, und deshalb mag ich es. Ich liebe auch die andere Seite von Byron, aber diese ist geradezu erstaunlich, ja erhaben. Diese Fähigkeit, so außergewöhnlich schöne Reime zu erschaffen, hat mich magisch angezogen – ich denke, das liegt einfach in der Natur eines Songwriters. Es ist wirklich ausgesprochen schön und überhaupt nicht das, was ich mit Lord Byron normalerweise verbinde.“

Erscheinen soll das wahrlich aufsehenerregende musikalische Kunstprojekt am 30. April. Ideal zum Chillen oder auch fürs Yoga – und das ist NICHT despektierlich gemeint ...

Foto: Stéphane Sednaoui Marianne Faithfull

Über Marianne Faithfull

Mit der Karriere der Sängerin ging es in den 1960ern mit dem von Mick Jagger und Keith Richards geschriebenen Lied „As Tears Go By“ erfolgreich los. Schnell wurde die 1946 Geborene eine der führenden weiblichen Protagonisten der „British Invasion“ in den USA, dank Hits wie „This Little Bird“ und „Summer Nights“ erfolgreich in den Charts und in allen Zeitungen. Doch in den 1970ern machte sie aber vor allem durch ihren Drogenkonsum und ihre Beziehungen Schlagzeilen, bis 1979 einer ihrer größten Erfolge erschien, „The Ballad of Lucy Jordan“, und 1980 dann das legendäre „Broken English“. Marianne war wieder da, gereift, clean, stark und ein Vorbild für so manche Frau. 2007 räumte Marianne Faithfull (erneut) als Schauspielerin in der Tragikomödie „Irina Palm“ als Sexarbeiterin mit Herz ab.

www.mariannefaithfull.org.uk