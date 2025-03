Marianne Rosenberg wird 70 – Promis gratulieren

Die einst in West-Berlin geborene Pop- und Schlagersängerin ist schon seit den 1970ern äußerst erfolgreich. Wer kennt nicht Marianne Rosenbergs Hits wie „Fremder Mann“, „Marleen“ oder auch „Ich hab’ auf Liebe gesetzt“ und natürlich ihre Klassiker „Er gehört zu mir“, „Ich bin wie du“ und „Lieder der Nacht“?

Auch 2024 kam ihr bis dato letztes Album „Bunter Planet“ auf Platz neun in den Charts – 2020 schaffte sie sogar Platz eins mit dem Album „Im Namen der Liebe“. Und ja, die Liebe ist ihr großes Thema. In ihrer Kunst, ihrer Musik und in ihren Taten, ihrem gesellschaftlichen Engagement. Am 10. März feiert sie ihren Geburtstag, wir gratulieren von Herzen!