Matthew Wood lockt auf den Dancefloor

Die Bassdrum klopft, das Video poppt und Matthew singt. Klingt schon super, noch besser wird es aber, wenn man weiß, dass Eric D. Clark ** den Szenehit „Naked“ geremixt hat.

Der queere Klubklopper ist der erste Vorbote der kommenden EP „ENOUGH IS ENOUGH“ des Musikers mit der tollen Tolle, der schon in Hamburg im legendären Gruenspan in der Großen Freiheit in St. Pauli auftrat.