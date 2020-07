Videopremiere: „Wood“ von Matthew Wood

Matthew Wood

Der queere Musiker feiert bei uns seine Videopremiere zum neuen Stück „Wood“. Zudem meldete er sich via E-Mail zurück.

Die Optik des Videos ist besonders.

Inhaltlich haben wir uns stark von den Stonewall-Aufständen 1969 inspirieren lassen. Wir haben unsere eigene Adaption dieser immens wichtigen Momente der LGBTIQ*-Geschichte verfilmt.

Foto: M. Schulz Matthew Wood

Aber nicht nur das ...

Wir wollten einen Ort, inspiriert durch klassische Höllenmotive, kreieren und diesen aber als geliebtes Zuhause für die Verstoßenen, Andersartigen und Außenseiter darstellen. Einen Ort, an dem wir frei und losgelöst, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, konservativem Weltbildern, religiöser Stigmatisierung und populistischen Hass, ganz in Frieden feiern und leben.

Was ist die Botschaft?

Wir sagen zu all den Menschen, die uns in der Hölle schmoren sehen wollen: Steckt uns in eure Hölle! Wir hängen Lamettavorhänge auf und tanzen! In den Ölfässern, in denen ihr uns brennen sehen wollt, baden wir mit Seifenblasen!

Queerer Pop, durchaus tanzbar, mit starker Botschaft und Community-Anspruch. Und dabei ist „Wood“ zudem noch äußerst unterhaltsam. Und voguingtauglich.

www.matthew-wood.com