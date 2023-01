Entspannte Klänge aus Santa Barbara von Maxro

× Erweitern Foto: www.sine-music.com Maxro

Der Musiker Taylor Lilley aka Maxro hat es gerne gechillt, zumindest, wenn es um (seine) Musik geht. Am 13. Januar erscheint seine neue Single „All Along“ beim im Schwarzwald beheimateten Label SINE Music.

Produziert wurde das etwas melancholische Lied in seinem Haus in Santa Barbara, Inspiration für „All Along“ waren unter anderem das Meer, die Berge und der endlose blaue Himmel Südkaliforniens.

Als Kind lernte Taylor kurzzeitig Klavier und griff dann als Teenager zur Gitarre, wobei er die melodischen Einflüsse der Lieblingsbands seiner Eltern über deren umfangreiche Sammlung von Vinyl-Klassikern aufnahm“, verrät das Team des Underground-Chill-out-Labels dazu via E-Mail an uns. „Doch seine Liebe zum eigenen Musizieren erblühte in den frühen 2000er-Jahren, als eine Explosion elektronischer Musik aus Großbritannien und Europa seine Ohren erreichte. Zu den frühen Einflüssen gehörten Drum-and-Bass-Maestros wie Squarepusher und Aphex Twin, die düsteren Downtempo-Vibes von Portishead und die orchestrale, filmische Brillanz von Björk.“ Eine EP soll folgen, „Arc“ wird auch auf dem Label SINE Music veröffentlicht werden.