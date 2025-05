„Maybe It’s Fine“ – Moncrieff debütiert

× Erweitern Foto: Warner Music

Der fotogene irische Singer-Songwriter Moncrieff veröffentlicht am 9. Mai sein Debüt-Album. Hier erfährst du mehr.

Und obwohl „Maybe It’s Fine“ sein Debütalbum ist, ist es gleichzeitig ein musikalisches Tagebuch seiner Reise ins Erwachsenenleben. In zwölf Kompositionen zeichnet der Ire seinen Weg nach – von den schwierigen Anfängen in seiner Heimat über den Umzug nach London und den Verlust seiner Geschwister bis zu seinem heutigen Status als vielseitiger Künstler ohne Genregrenzen.

„Vor zehn Jahren habe ich mich auf diese musikalische Reise begeben. Seitdem sind Tausende von Geschichten und Ideen zusammengekommen, und es war nicht einfach, das alles in zwölf Songs zu packen“, verrät Moncrieff via E-Mail an uns. „In dieser Zeit habe ich so viele verschiedene Versionen von mir selbst erlebt. Das Album erzählt genau diese Geschichte: Woher ich komme, wo ich gerade bin und wohin ich gehe.“ Angesprochen auf eines der Lieder darauf verrät der Musiker: „Es geht um zwei Menschen, die so hemmungslos ineinander verknallt sind, dass es sich anfühlt, als wären sie auf Drogen. Ich habe diese Person gedatet und tief in mir drin wusste ich, dass es niemals gut enden würde – aber es machte einfach zu viel Spaß. (...) Ich war total hingerissen, aber rückblickend gab es einige krasse Warnsignale. Der Song fängt all die besten Momente dieser Zeit ein und blendet bewusst alles andere aus. Dieses pure, unbeschwerte Gefühl ist unglaublich verlockend – bis der Rausch nachlässt und man merkt, dass da mehr dahintersteckt.“ Hier bei uns kannst du in „Shangri-La“ reinhören, das Lied vom Album ist unser „Video des Tages“. Tourdaten und Updates bekommst du auf seiner Homepage: moncrieff.os.fan

