Drei Jahrzehnte MAYDAY

× Erweitern Foto: M. Rädel Mayday

Foto: www.facebook.com/lexykpaulofficial Lexy & K-Paul Lexy & K-Paul sind mit „Electric Kingdom“ dabei

Einen stimmigen, stampfenden und immer wieder überraschenden musikalischen Bogen von 1991 bis heute spannt die Werkschau „MAYDAY 30 YEARS“ aus dem Hause KONTOR Records.

Auf drei CDs oder vier Vinyls werden hier die größten Hits gefeiert, die die Mayday hervorgebracht hat, oder die diese beschallt haben und dann zu Hits wurden. Seit 1991 versammelt die „Mutter aller Raves“ (fast) jedes Jahr bis zu 20.000 Raver und Fans elektronischer Tanzmusik in der Westfalenhalle in Dortmund – gestartet ist der Rave allerdings in Berlin. Mit dabei waren unter anderem schon WestBam, Sven Väth, DJ Jerome, Paul van Dyk und auch Marusha. Die brandneue Compilation versammelt 63 (!) Klopfer, darunter Perlen wie RMB und „Redemption“, The Prodigy mit „Everybody in the Place“, Mobys „Feeling So Real (WestBam Remix)“, die Members of Mayday mit „Sonic Empire“, SONOs „Keep Control (ARTBAT REMIX)“, „Dream Catcher“ von Tom Novy & Milkwish, Cosmic Babys „The Space Track“ sowie Raver's Nature mit „Tricky Symphony“ und Nikolais Klassiker „Ready to Flow“.

Drei der in der aktuellen Klubwelt populärsten Künstler auf der Compilation sind ATB, WestBam und Tom Novy, hier sind die Kurzporträts. Über ATB: Unzähligen Chartsingles konnte André Tanneberger seit 1998 in den Charts platzieren. Zum Beispiel seine trancigen Nummern, „Let U Go“, „Ecstasy“, „Hold You“, „Renegade“, „You’re Not Alone“ oder „9 PM (Till I Come)“. Ungewöhnlich ist auch der Bekanntheitsgrad in Ländern wie Russland, China oder Polen des am 26.2.1973 in Sachsen geborenen DJs.

Foto: Matthias Hombauer + The Prodigy The Prodigys Kulthit „Everybody in the Place“ findet man auf CD 3

Zu WestBam muss man nicht mehr viel sagen, oder? Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene WestBam (Maximilian Lenz) weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Hits wie „One World One Love Parade“, „And Party…“, „Sunshine“, „Celebration Generation“ oder auch „The Roof Is on Fire“ beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro. Mit „Sonic Empire“ schaffte WestBam zusammen mit den Members of Mayday eine Nummer eins in den Hitlisten, 2002 holt er NDW-Nena aus der Versenkung zurück: Der gemeinsame Erfolg „Oldschool, Baby“ avanciert zum Elektro-Klassiker. Sein Album „GÖTTERSTRASSE“ erreicht Platz 12 der Hitlisten in 2013 – sein bisher größer Erfolg in den Albumcharts.

Ein Bayer ist auch dabei, Tom Novy: Thomas Reichold ist einer der international erfolgreichsten und seit den 1990ern auch in der Community beliebten DJs. Als Tom Novy landet er Hits wie „Now Or Never“ und „Superstar“, remixte erfolgreich Legenden wie SNAP! und Culture Beat. Geboren wurde er am 10. März 1970 in der tiefsten Provinz, im bayerischen Allgäu. Seine erste Single erschien 1995, „I House You“, 2005 hatte der Wahl-Münchner einen UK-Top-10-Hit „Your Body“. Weitere bekannte Nummern aus den internationalen Charts sind „I Rock“, „Exterminate!“ (mit SNAP!) sowie „Insanity“ (mit Culture Beat) und „Take It (Closing Time)“. www.mayday.de