Mehr DISCO geht kaum: Chic & Purple Disco Machine

Um ganz genau zu sein: Purple Disco Machine, Nile Rodgers von Chic sowie Benjamin Ingrosso und Sängerin Shenseea haben ihre Kunst vereint und schenken uns heute mit „Honey Boy“ eine klasse Disco-Hymne.

„Honey Boy“ ist ein Lied, das den Frühling noch süßer, den Alltag grooviger und das Leben schöner macht. Disco als Eskapismus von den Sorgen und all dem Stress. Das klappt schon seit den 1970ern, als Nile Rodgers mit seiner Band Chic loslegte und mit der er bis heute immer wieder Klub-Klassiker wie „Le Freak“, „Soup for One“, „Good Times“, „Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)“, „Chic Mystique“ und „I Want Your Love“ landet. Seit den 1980ern versorgt er zusätzlich Weltstars wie Diana Ross, Madonna und Daft Punk mit klubbigen Produktionen, denk nur mal an „Upside Down“ 1980 oder „Get Lucky“ 2013. Jetzt hat Nile Rodgers sich mit DEM sächsischen Disco- und Pop-Producer überhaupt zusammengetan, mit Purple Disco Machine, die uplifting Vocals bei „Honey Boy“ kommen von Sängerin Shenseea.

Maßgeblich an der Produktion mitbeteiligt war auch der schwedische Sänger und Schauspieler Benjamin Ingrosso (im Bild links), der schon mit unter anderem Alan Walker Erfolg in den Charts hatte. Über das Lied verrät er: „Die Idee zu ‚Honey Boy‘ kam mir in einem Stockholmer Nachtclub, als ich mich vom Rhythmus eines House-Beats mitreißen ließ und sofort den Refrain mitsummte. Diese Melodie verfolgte mich ein ganzes Jahr lang. Erst als ich mich in einem chinesischen Restaurant wiederfand, wo ich zu einem Disco-Song mitnickte, machte es Klick. Es musste ein Disco-Song werden. Der Song, der von einer denkwürdigen Begegnung im Nachtleben der Stadt geprägt war, ging schnell vom Konzept zu den Studioaufnahmen über. Nach der Aufnahme spürten wir alle, welches Potenzial der Song hatte und dass wir noch weitere talentierte Einflüsse hinzufügen mussten, damit er sein volles Potenzial erreicht. Ich wandte mich an Tino (Purple Disco Machine), um ihn zu fragen, ob er den Song mit mir fertigstellen wolle, was er auch wollte! Nachdem wir das perfekte Fundament für den Song geschaffen hatten, wandten wir uns an Shenseea, die sich der Platte anschloss und ihr ihren Stempel aufdrückte. Das letzte Stück des Puzzles war, als Tino Nile Rodgers dazu brachte, den Song mit einer Live-Gitarre zu untermalen, was dem Track eine authentische Atmosphäre der Disco-Ära verlieh. Auf meiner Europatournee habe ich den Song angeteasert und „Honey Boy“ hat sich als unwiderstehlich erwiesen und jeden zum Tanzen animiert.“ Sehen wir auch so: „Honey Boy“ ist ein garantierter und verdienter Hit!

