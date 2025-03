Melancholie zum Deep-House-Beat

× Erweitern Foto: Ben Wolf

Oh, wie schön! Melancholisch schön, Monolinks Video zur neuen Single „Powerful Play“ ist da und so schön wie das Lied selbst. Eine klanggewaltige Reflexion über das Leben, die #mensch immer wieder genießen will.

Nach dem Erfolg seiner Januar-Single „Mesmerized“ und der im Februar erschienenen akustischen Version legt der in Berlin lebende Musikproduzent, Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Monolink nun mit „Powerful Play“ nach. In dem Lied gehe es darum, „die vergängliche Natur des Lebens zu akzeptieren und in die Schönheit des Augenblicks einzutauchen“. Das Musikvideo kommt von Filmemacher Vasco Alexandre, „surreale Bilder werden mit harter Realität vermischt, während der Film die Brüder in einer traumgleichen, psychedelischen Odyssee zeigt.“

„Powerful Play“, die neue Single, unterstreicht einmal mehr Monolinks Gespür für immersive Klangwelten: Mit einer fein abgestimmten Fusion aus organischer Instrumentierung und elektronischer Veredelung erschafft er ein bewegendes musikalisches Erlebnis. „Powerful Play“ ist eine poetische Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit, dem Moment und dem stetigen Puls des Lebens – getragen von tiefgründigem Storytelling und Monolinks unverkennbarem Sound. www.mono.link