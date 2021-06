Melancholisch schön

× Erweitern Foto: moby.com Moby

Moby 2021

Ende der 1990er landete der Tierschützer und Technomusiker Moby einen seiner größten Hits, „Why Does My Heart Feel so Bad?“

Und den gibt es jetzt in einer neuen Version mit Chor, Orchester und neuem Video. Aber mit alten Bekannten, der glubschäugige Kleine und sein Hund sind wieder mit dabei. Ja, ohne den US-Musiker, dessen Künstlername übrigens auf „Moby Dick“, den Erfolgsroman seines Ur-Ur-Großonkels Herman Melville zurückgeht, wäre Techno anfangs sicherlich nicht so erfolgreich gewesen, aber er kann eben auch Klassik.

„Im Laufe meines Lebens und meiner Karriere habe ich Hunderte von Musikvideos gemacht. Aber dies könnte mein Lieblingsvideo von allen Videos sein, die ich gemacht habe ... Wie du siehst, haben Steve Cutts und ich das Originalvideo für 2021 überarbeitet. Ich hoffe, du liebst es genauso wie ich.“ Moby auf Social Media

Foto: Mute Moby

Über Moby

Geboren wurde der bisexuelle Veganer am 11. September 1965. Einer der ersten Charthits der Techno-Bewegung kam von Moby: „Go“ 1991. Bis heute folgen Hits wie „Natural Blues“, „Disco Lies“, „Lift Me Up“ sowie „Move (You Make Me Feel So Good)“, „We Are All Made of Stars“ und „Feeling So Real“. Stilistisch macht er alles von Chill-out über Punk, Breakbeat bis Rave. Und seit 2010 spendet er so gut wie alle Gewinne aus seiner Musik an Tier- und Menschenrechtsorganisationen. www.moby.com