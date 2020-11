Melody Gardot und Sasha Sloan

Foto: M. Bui Sasha Sloan

SINGER-SONGWRITERIN

Sasha Sloan: „Only Child“

Nach drei EPs, einem Late-Night-Debüt bei Stephen Colbert, ausverkauften Touren, Kygo-Feature und weltweit über zwei Milliarden Streams auf ihren Songs erscheint diesen Herbst nun ihr erstes Album „Only Child“. Die 25-jährige aufstrebende Singer-Songwriterin Sasha Sloan gilt derzeit als eine der talentiertesten Lyrikerinnen. Kein Wunder, dass sie auch schon von Stars wie Camilla Cabello als Schreiberin engagiert wurde. Von der wird man noch viel hören! www.sadgirlsloan.com

× Erweitern Foto: S. Harrow Melody Gardot

JAZZ

Melody Gardot: „Sunset In The Blue“

Auf ihrem fünften Studioalbum setzt sich die Sängerin und Songschreiberin nicht nur mit gebrochenen Herzen auseinander, sondern auch mit den vielfältigen Aspekten unseres komplizierten Hier und Jetzt. Die Wahl-Pariserin war mitten in der Arbeit an ihrem Album, als der Lockdown alles stoppte. Sie blieb sich treu und zauderte nicht lange. Für den Albumtrack „From Paris With Love“ rief sie über soziale Netzwerke aus weltweiten – arbeitslosen – Musikern ein internationales Ensemble zusammen, das den Song von zu Hause aus mit Streichern und Harfenisten aufs Bezauberndste komplettierte. www.melodygardot.co.uk