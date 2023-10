MIKA: „Que ta tête fleurisse toujours“

Foto: Danilo D'auria Photo

Der queere Musiker meldet sich in wenigen Wochen mit einem neuen Album zurück. „Möge dein Kopf immer blühen“, so kann #mensch den Albumtitel übersetzen, vereint die Stärken MIKAs auf Albumlänge: französische Popmusik, Melancholie und Lebensfreude, – und immer ganz wunderbar lebensbejahend und eingängig.

Und hat #mensch MIKA in Deutschland auch etwas aus den Augen verloren, international ist er immer noch immens populär, präsent im TV und auf ausverkauften Touren. Unser Video des Tages ist eines seiner neuen Lieder, das großartige „C’est la vie“.

MIKA hatte seit 2007 bei uns Hits wie „Grace Kelly“, „Underwater“, „Relax (Take It Easy)“ und „We Are Golden“. In Frankreich und Italien war aber auch sein 2019er-Album „My Name Is Michael Holbrook“ ein Top-10-Erfolg. Dort ist der in Beirut/Libanon geborene „Ice Cream“-Sänger ein Superstar. Sein „großes“ Coming-out hatte MIKA 2012 – wobei aufmerksame Hörer*innen schon immer wussten, was Sache ist. Wir freuen uns auf sein am 1. Dezember erscheinendes neues Album „Que ta tête fleurisse toujours“! www.yomika.com