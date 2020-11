× Erweitern Miley Cyrus und Dua Lipa ehren Divine

Miley Cyrus inszeniert von David LaChapelle

Die beiden Musikerinnen Dua Lipa und Miley Cyrus featuren in ihrem brandneuen Musikvideo zu „Prisoner“ die legendäre Dragqueen Divine.

Das Lied ist durchaus gewöhnungsbedürftig, wenn man auf Dance-Pop gehofft hat, überzeugt aber schon beim an „Physical“ von Olivia Newton-John erinnernden Refrain und gräbt sich dann langsam in dein Ohr und Hirn.

Rockig, emanzipiert und queer, genau richtig für dieses schnöde Jahr 2020. Die in den 1980ern verstorbene Dragqueen und John-Waters-Muse Divine ist ganz am Ende in voller Fülle zu sehen, als Dawn Davenport mit dem Satz „I’m a free woman now and my life is just ready to begin“. Klasse!

Über Divine

Divine

Die Dragqueen Divine (19. Oktober 1945 – 7. März 1988) war Schauspielerin („Pink Flamingos“, „Hairspray“, ...), Disco-Sängerin („You Think You’re a Man“,„Shoot Your Shot“, „Walk Like a Man“, ...) und Schock-Künstlerin (sie aß vor laufenden Kameras Hundekot …). Sie machte sich stark für queere Rechte, als es noch gefährlich(er) war. Schon in den 1960er provozierte Divine ihre Umwelt. „Sie nennen mich Fettie und Arschloch. Aber es ist mir egal. Mein Name ist Divine, John Waters gab mir diesen Namen. Und ich mag ihn. Jetzt gehört er zu mir.“ Unvergessen und wegweisend.