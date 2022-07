Sommer, Strand und House-Beats

× Erweitern Foto: M. Rädel Wasser, Urlaub, Alpen, See, Bodensee

Milk & Sugar: Summer Sessions 2022

Woo-hoo! Jocelyn Brown, Bob Sinclar, Gorge, Todd Terry, Martha Wash und natürlich Milk & Sugar, die Werksammlung „Milk & Sugar: Summer Sessions 2022“ vereint große Namen der House-affinen Musikszene.

Dreißig Lieder, die dank ausgeklügelter Melodien, großer Stimmen und fetter Bass Drums schnell beste Laune ins Homeoffice, an den Strand, in die Agentur oder natürlich auch auf den Balkon zaubern. Die Compilation verwebt brandneue Tracks mit einigen Klassikern in einen pulsierenden Mix – 100 % Klubgefühl!

Foto: @djtoddterry Todd Terry House-Legende Todd Terry ist auch auf dem Sampler

Foto: @BobSinclar Sexy: Bob Sinclar

Unsere Anspieltipps sind Ella Romand feat. Emi Garth „Insatiable (Dan.K Remix)“, Kölsch „All That Matters (Monkey Safari Mix)“, Bob Sinclar „Save Our Soul (Extended Rework 2021)“, Mark Knight & Beverley Knight (feat. London Community Gospel „Everything's Gonna Be Alright (Extended Mix)“ und Todd Terry & Project89 feat. Martha Wash & Jocelyn Brown „Keep on Jumpin' (Project89 2017 Remix)“.

Der 1967 geborene DJ und Producer Todd Terry aus New York ist einer der einflussreichsten und für die Entstehung von House wichtigsten Künstler. Schon ab 1984 experimentierte er mit damaliger Klubmusik, mischte erstes House aus Chicago mit Hip-Hop. Seinen ersten großen Erfolg landete Todd Terry mit seiner Version von „I'll House You“ der Jungle Brothers, das war 1988. Weitere Welterfolge waren sein Mix von „Missing“ von Everything but the Girl 1995, „Can You Party“ als Royal House sowie Charterfolge mit unter anderem Shannon sowie Robin S. Und natürlich die Hits mit Martha Wash und Jocelyn Brown! Beide Sängerinnen wirst du kennen, etwa von den Hits von SNAP!, Black Box oder auch The Weather Girls und Incognito. „Milk & Sugar: Summer Sessions 2022“ erscheint limitiert als 2CD und als Streaming-Ausgabe. www.milkandsugar.de