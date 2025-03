Milow: „Boy Made out of Stars“

Mit „Boy Made out of Stars“ schlägt Milow ein neues Kapitel auf. Der belgische Singer-Songwriter, bekannt für Hits wie „You Don’t Know“ und „Ayo Technology“, bleibt seinem Stil treu und verbindet gehaltvolle Texte mit akustisch geprägten Melodien.

Der Eröffnungstrack „One by One“ gibt den Ton vor: eine Reflexion über vergangene Enttäuschungen, verwandelt in eine Geschichte von Heilung und Neubeginn. Aufgenommen mit seiner langjährigen Live-Band, bringt das Album die Atmosphäre seiner Konzerte auf Platte. Passend dazu hat Milow für jeden Song ein Musikvideo produziert – gefilmt in Belgien und Los Angeles, den beiden Orten, die er sein Zuhause nennt. Im März und April 2025 geht er mit dem neuen Album schließlich auf Tour und macht auch in Deutschland Halt.

„Boy Made out of Stars”-Tour: 26.3., Berlin, Heimathafen Neukölln, 28.3., Hamburg, Mojo Club (ausverkauft), 1.4., München, Technikum, 3.4., Köln, Gloria (ausverkauft), 9.4., Frankfurt, Batschkapp, www.milow.com