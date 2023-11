Mind Enterprises ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ LIVE

× Erweitern Foto: BeTheMusic Producer Andrea Tirone (links) und Bandkollege

Modern Talking Geboren wurde Andrea Tirone 1985, dem Jahr, in dem Modern Talking ihren Durchbruch feierten. Das prägte ...

Vor allem in den Klubcharts räumen Mind Enterprises mit Hits wie „Find You“, „Exotica“ (mit Purple Disco Machine) oder auch „Idol“ seit einigen Jahren ab. Und auch in den Verkaufscharts konnte sich Mind Enterprises an der Seite von Kungs und dem Lied „Never Going Home“ erfolgreich platzieren, unter anderem die Top 10 in Frankreich, Israel, Ungarn und Belgien war 2021 drin.

Jetzt können wir Mind Enterprises in Berlin im Klub Gretchen (28. November, Obentrautstraße 19 – 21) am Mehringdamm und in Hamburg im KNUST (29. November, Neuer Kamp 30) live erleben!

Eine erfrischende Mischung aus Eurodance, Italo Pop und Disco, eine dicke Prise 1980er und eine Optik, die an „Miami Vice“ und C. C. Catch erinnert, das sollte #mensch sich nicht entgehen lassen … mindenterprises.co.uk