Mireille Mathieus ADIEU in Hamburg

× Erweitern Foto: A. Rau / ABILENE DISC Mireille Mathieu

Expand Foto: M. Rädel Elbphilharmonie, HafenCity Aufgrund des überwältigenden Erfolges und der hohen Nachfrage wird Mireille Mathieu im kommenden Jahr ein einziges exklusives Zusatzkonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg geben

Ende März wird die legendäre Sängerin Mireille Mathieu im Rahmen ihrer Abschiedstournee in Hamburg auftreten. In der renommierten Elbphilharmonie in der HafenCity.

„Ich freue mich unglaublich, 2025 in der Elbphilharmonie auftreten zu dürfen. Hamburg hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, und ich kann es kaum erwarten, wieder vor einem so wunderbaren Publikum zu singen“, so Mireille Mathieu vorab schriftlich.

Über die Künstlerin: Der „Spatz von Avignon“ wurde 1946 geboren und legte eine Weltkarriere hin. Bei uns kennt man die französische Musikerin vor allem für deutschen Schlager, etwa für Chart-Hits wie „Der Pariser Tango“, „Tarata-Ting, Tarata-Tong“, „Der Zar und das Mädchen (Besser frei wie ein Vogel zu leben als im goldenen Käfig zu sein)“ und natürlich „Hinter den Kulissen von Paris“ und „Non, je ne regrette rien“. Nun ist Mireille Mathieu auf Abschiedstournee. Und sagt – singt! – in unserem schönen Hamburg „adieu“. Das Konzert findet am 19. März 2025 statt und wird sicherlich zu einem ersten Frühlingshöhepunkt (samt kleiner Träne im Auge). eventim.de

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: