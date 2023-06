Mireille Mathieu: ein Abschied

× Erweitern Foto: Semmel Concerts

Bild: Pierre et Gilles Mireille Mathieu

„Goodbye My Love Goodbye“, der Name der Tour macht klar: Die Sängerin will es danach ruhiger angehen lassen. Doch jetzt kommt sie erst mal auf große Tournee und beehrt unter anderem Hannover, Berlin, München, Nürnberg und Frankfurt.

Im Oktober 2024 soll die Tour in Chemnitz starten. Versprochen werden dabei „die schönsten Hits aus mehr als fünf Jahrzehnten“. Und Hits hatte Mireille Mathieu einige.

Der „Spatz von Avingnon“ wurde am 22. Juli 1946 geboren und legte eine Weltkarriere hin. Bei uns kennt man die französische Sängerin vor allem für deutschen Schlager, etwa für Chart-Hits wie „Der Pariser Tango“, „Akropolis Adieu“, „Tarata-Ting, Tarata-Tong“, „Der Zar und das Mädchen (Besser frei wie ein Vogel zu leben als im goldenen Käfig zu sein)“ und natürlich „Hinter den Kulissen von Paris“. www.semmel.de