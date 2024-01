„Mirrorball of Hope“ – Aura Dione

× Erweitern Bild: @auradione Aura Dione

Foto: @auradione AuraDione

Dramatisch und zugleich fröhlich glucksend meldet sich die sympathische Sängerin Aura Dione mit einem Disco-Track zurück, der gekonnt Lebensfreude und Drama verbindet: „Mirrorball of Hope“. Geigen, ein starker Empowerment-Text und ein treibender Groove, der das Stück klubtauglich macht.

Es sei ein Lied, das sie geschrieben habe, als ihre Tochter gerade drei Wochen alt war. „Ein Lied {...} mit einer (positiven) Botschaft und dem Traum, Dänemark und den Rest der Welt mit Hoffnung und Gemeinschaft zu vereinen“, so die Dänin auf Social Media. Mit dem Stück bewirbt sich die Sängerin aus Kopenhagen übrigens beim ESC!

Über Aura Dione: Die am 21. Januar 1985 geborene Sängerin ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Dänemarks. Hits wie „Geronimo“, „Love Somebody“, „I Will Love You Monday (365)“, „Friends“ und „Something from Nothing“ erreichten alle vorderste Chartplatzierungen in Europa. linktr.ee/auradione