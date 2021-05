Electra, MKSM, Vava, Enough is Enough! und LEOPOLD

× Erweitern Foto: M. Rädel Einhorn Das Einhorn wurde zum Symbol der LGBTIQ*-Bewegung: kein Mainstream, aber eine bunte Bereicherung

Foto: www.facebook.com/MKSM.music MKSM Das Lied sei „ein visuelles Statement für Akzeptanz und Gleichberechtigung, ein Aufruf zur Solidarität gegen Diskriminierung und Verfolgung“

Popmusik ist immer perfekt dafür, Mut zu machen und zu motivieren, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu überwinden und zu bekämpfen.

Zusammen und gemeinsam mit der polnischen Organisation Fundacja Równość präsentieren die beiden queeren Künstler*innen MKSM (Bild rechts) und LEOPOLD jetzt ihre Hymne zur „I am not an ideology“-Kampagne: „Love in the Dark“. Mit dabei im Clip sind auch Electra Pain aus Frankfurt und die Stuttgarterin Vava Vilde (Queen of Drags) Unser Video des Tages!

Hier geht es zur Kampagne gegen Queerphobie in Polen: enough-is-enough.eu/i-am-not-an-ideology

× Erweitern Foto: facebook.com/pg/jakubidawid Jakub Dawid Polen In unseren nächsten Print-Magazinen (blu, hinnerk, gab, LEO und rik) gibt es eine mehrseitige LGBTIQ*-Polen-Reportage

enough-is-enough.eu, www.facebook.com/MKSM.music, www.facebook.com/leopold.music, www.facebook.com/vavavildeofficial