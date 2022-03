× Erweitern Fotos: J. Polte, M. Rädel MKSM spendet für „Queere Nothilfe Ukraine“

Schon häufiger haben wir über den queeren Wahl-Berliner Singer-Songwriter, Geiger und LGBTIQ*-Aktivisten Maksim / MKSM berichtet, den aktuell Putins Krieg gegen die Ukraine wie uns alle nicht unberührt lässt.

Um der LGBTIQ*-Community dort zu helfen, hat er sich entschlossen, eines der bekanntesten Antikriegslieder überhaupt neu zu interpretieren, „Imagine“ des in den 1980ern ermordeten Ex-The-Beatles-Sängers John Lennon. „Ich veröffentliche am Freitag – 11.3.22 – eine neue Version von IMAGINE und alle Einnahmen werden an die Queere Nothilfe Ukraine gespendet. Ich bin in Russland geboren aber als ich zwei Jahre alt war, sind wir in die Ukraine gezogen und haben dort ca. 8 Jahre gelebt. Und jetzt wollte ich einfach aktiv werden“, so der Sänger via E-Mail. Eine solidarische Idee, die wir gerne unterstützen! Wer dem Hilfsprojekt Queere Nothilfe Ukraine noch mehr oder anders helfen will, der kann hier spenden: altruja.de/nothilfe-ukraine/spende.