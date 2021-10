Großartig: MNEK & Craig David – „Who You Are“

Beide Künstler begleiten wir schon seit einigen Jahren, beide sind in der LGBTIQ*-Community höchst beliebt. Und jetzt gibt es endlich ein gemeinsames Lied: „Who You Are“.

Der am 5. Mai 1981 geborene Craig David ist einer der erfolgreichsten Soul-Two-Step- und Garage-Sänger. Hits wie „Fill Me In“, „I Know You“, „Rise & Fall“ sowie „When the Bassline Drops“ und „Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta)“ (mit Artful Dodger) räumten international und vor allem in seiner Heimat UK ab.