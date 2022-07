Kaum einer macht es besser

× Erweitern Foto: @MNEKOfficial MNEK

Foto: @MNEKOfficial MNEK Einige Jahre hat der am 1994 geborene Londoner mit und für andere Künstler geschrieben, 2014 startete er seine eigene Karriere

MNEK schrieb schon Hits für Kylie Minogue, Beyoncé und Madonna. Und mit Producer Joel Corry hatte er einen Nummer-1-Hit („Head & Heart“), es ging erfolgreich weiter, etwa mit einem Duett mit Craig David oder auch eurodancig mit „Where Did You Go?“ an der Seite von Producer und DJ Jax Jones.

MNEK aka Uzoechi Osisioma „Uzo“ Emenike schafft es mit seiner Soul-Stimme sowohl House als auch Eurodance zu grandiosem Pop zu veredeln. Das wissen andere Künstler*innen zu schätzen: Auch für Clean Bandit, Little Mix und Dua Lipa war der Soulsänger schon als Songwriter tätig.

Der Sänger sorgt für LGBTIQ*-Sichtbarkeit und Präsenz bei Festivals auf der ganzen Welt. Und seine queeren Hits und Videos laufen auch bei der heterosexuellen Mehrheit rauf und runter. Wir sind Fans! www.mnekofficial.com